Гид рассказал о тайных тропах в месте пропажи семьи Усольцевых

В Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, существует множество скрытых троп и маршрутов, из-за чего в этой местности легко потеряться. Об этом сообщил гид Алексей Исиченко.
Он отметил, что район отличается удаленностью от населенных пунктов и сложным рельефом. По его словам, территория обширная, с большим количеством малоизученных маршрутов, что повышает риск для туристов.
Семья Усольцевых с пятилетней дочерью пропала здесь в сентябре 2025 года во время похода. Поиски планируются возобновить в мае после схода снега.
Исиченко добавил, что отправляться в этот район следует только при хорошей подготовке, заранее изучив маршрут. Он подчеркнул, что отклонение от пути может привести к опасным последствиям, передает ТАСС.
До этого сын пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в поисках матери, как только они возобновятся.
По словам адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Кравченко, Усольцевых могут признать погибшими по решению суда спустя полгода после пропажи.