Над Каменском-Шахтинским отразили атаку БПЛА в ночь на 15 апреля

Губернатор Слюсарь сообщил об атаке, жертв и разрушений нет.

Источник: Комсомольская правда

Атака БПЛА отражена над Каменском-Шахтинским в Ростовской области силами бойцов ПВО в ночь на среду, 15 апреля. Об этом рано утром сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью при отражении воздушной атаки беспилотники уничтожили в городе Каменск-Шахтинский. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется, — заявил губернатор.

Власти предупреждают: опасность атак дронов в регионе сохраняется. Жителей просят быть осторожными.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 14 апреля, беспилотник сбили в Чертковском районе. Всего над территорией России за ту ночь, по данным Минобороны РФ, ликвидировали 97 вражеских дронов.

