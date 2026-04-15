В Хабаровском крае ветеранам боевых действий выдают электронные карты

В Восточном военном округе организована выдача электронных удостоверений ветерана боевых действий. Новая система предназначена для упрощения получения мер социальной поддержки для военнослужащих — участников специальной военной операции, а также ветеранов других боевых конфликтов.
Как уточняется, электронное удостоверение выпускается в формате пластиковой карты и не заменяет бумажный документ, а дополняет его. Оно объединяет сразу три функции: удостоверение ветерана боевых действий, банковскую карту для начисления выплат и социальную карту, дающую доступ к региональным льготам, включая проезд и скидки у партнёров программ.
Главное преимущество нового формата — автоматическое начисление положенных выплат без дополнительных заявлений и сбора документов. Кроме того, удостоверение является бессрочным и действует на всей территории России.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, оформление доступно как в воинских частях, так и в специализированных пунктах при военных госпиталях и крупных гарнизонах. Для удалённых и труднодоступных территорий, включая районы проведения СВО, предусмотрены мобильные офисы на базе автомобилей.
По данным ведомства, внедрение электронных удостоверений направлено на ускорение и упрощение доступа военнослужащих к положенным государственным и региональным мерам поддержки.