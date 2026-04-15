В Красноярском крае из-за тепла закрыли пять ледовых переправ за сутки

В Красноярском крае продолжают закрывать ледовые переправы. 14 апреля сразу пять из них перестали работать в Эвенкийском муниципальном округе. Об этом сообщили 15 апреля в МЧС по Красноярскому краю.
Причина понятная: дневные температуры растут, и лед теряет прочность. Автолюбителей просят учитывать эту информацию, когда планируют маршруты.
В ведомстве добавили, что на сегодня в регионе еще действуют 66 таких переправ. Они находятся в трех муниципальный округах на севере края. Спасатели советуют водителям перед поездкой сверяться со списком работающих переправ на сайте краевого МЧС.