Омичи столкнулись с задержкой авиарейса в Казань на 9,5 часа

В аэропорту Татарстана действуют временные ограничения.

Источник: Om1 Омск

В Омске задерживается авиарейс EO760 в Казань. Он должен был отправиться в полёт в 7:50 часов, однако его задержали на 9 часов 30 минут. Сейчас рейс запланирован на 17:20 часов. При этом борт, который должен осуществлять рейс, ещё не прилетел в Омск, он задерживается в аэропорту Казани. Такая информация опубликована на онлайн-табло Омского аэропорта.

Ранее в аэропорту Казани ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они начали действовать в 9:25 по омскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметили в пресс-службе Росавиации.