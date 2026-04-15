В Хабаровском крае напишут диктант на восьми языках коренных народов

Жители Хабаровского края напишут диктант на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», образовательно-просветительская акция состоится накануне нового государственного праздника — Дня коренных малочисленных народов России, который отмечается 30 апреля.
Текст диктанта будет состоять из 30−120 слов и предполагает три уровня владения языком: начальный (для начинающих изучать язык), основной (для изучающих язык) и продвинутый (для носителей и изучающих язык).
Он будет прочитан трижды: для общего ознакомления, написания и самопроверки.
— Это традиционная акция, но в этом году она особенная, поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России и в стране впервые отметят новый праздник. Стоит отметить, что с каждым годом число участников диктанта только увеличивается. В прошлом году, например, их было 919. Мы связываем это с повышенным интересом к культуре и традиции коренных малочисленных народов, — подчеркнула старший методист отдела языкового и этнокультурного образования ХК ИРО Дарья Лобанова.
В Хабаровском крае диктант напишут на 8 языках: нанайском, негидальском, нивхском, орочском, удэгейском, ульчском, эвенкийском и эвенском.