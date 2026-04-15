В Хабаровском крае напишут диктант на восьми языках коренных народов

— Это традиционная акция, но в этом году она особенная, поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России и в стране впервые отметят новый праздник. Стоит отметить, что с каждым годом число участников диктанта только увеличивается. В прошлом году, например, их было 919. Мы связываем это с повышенным интересом к культуре и традиции коренных малочисленных народов, — подчеркнула старший методист отдела языкового и этнокультурного образования ХК ИРО Дарья Лобанова.