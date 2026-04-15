Агроном Терентьев советует провести подкормку озимого чеснока в середине апреля

Подкормку чеснока, посаженного осенью, важно провести именно в середине апреля — в это время чеснок остро реагирует на дополнительное питание, что положительно отразится на урожае. Об этом в интервью aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.
«Обычно хватает двух подкормок в апреле. Первая подкормка нужна в начале отрастания, когда чеснок наращивает лист, вторая — через 10−14 дней, а дальше уже смотрят по состоянию грядки. Все растворы вносят только по влажной почве, утром или вечером, а не по сухой земле», — напомнил эксперт.
Первая весенняя подкормка растения в середине апреля запустит механизм наращивания зеленой массы. Для этого нужно использовать раствор аммиачной селитры (20−30 г на 10 литров воды, полив чеснока нужно делать из расчета 2−3 литра на 1 квадратный метр).
В конце месяца или в начале мая нужно подкормить чеснок раствором нитроаммофоски: 20−30 г на 10 литров воды, поливать в расчете 3−4 л на 1 квадратный метр. После этих процедур можно рассчитывать на высокий урожай чеснока.