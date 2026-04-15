В Перми 15 апреля проведут трансляцию открытия конкурса «Арабеск»

В Перми на сцене театра оперы и балета с 15 по 26 апреля состоится Международный конкурс «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Для участия в конкурсе поступило 354 заявки. Организаторы ожидают приезд артистов балета из 14 стран и 26 городов России. В основной конкурс жюри рассмотрело 134 заявки, в программу современной хореографии — 220.
Торжественное открытие конкурса артистов балета «Арабеск» состоится 15 апреля. Событие вызвало огромный интерес, все билеты на него уже проданы. Стать свидетелем события поможет прямая трансляция. В 19:00 поклонников балета ждут на официальных страницах Пермского театра оперы и балета, конкурса «Арабеск» во «ВКонтакте», а также на их сайтах.
В программе вечера представят «Вариации на тему рококо», а также музыкальный спектакль «Блуждающие звезды» по мотивам романа Шолом-Алейхема в постановке дирижеров Теодора Курентзиса и Арьема Абашева. Хореографом-постановщиком выступит Алексей Мирошниченко.
Пермское хореографическое училище в конкурсе «Арабеск» представят: учащиеся первого курса — Прасковья Глорио, Лев Качаев, Хонока Такамура и Юми Уемацу; второго курса — Дарья Митракова, Александр Епанешников и Глеб Кривенко; третьего курса — Роман Лобас, Юлия Манджиева, софия Мордвинова, Арина Тимергалиева, Павел Харламов и Рафаэло Де Фацио; ученики 4 «А» класса Никита Качаев и 4 «В» класса Таисия Тимошенко.
В конце марта София Мордвинова, Арина Тимергалиева, Юлия Манджиева и Павел Харламов стали дипломантами VII Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет».
Международный конкурс артистов балета «Арабеск» проходит в Перми раз в два года с 1990 года. В нем участвуют молодые танцовщики из разных стран, представляющие различные хореографические школы. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — Владимир Васильев.