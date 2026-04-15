В Перми 15 апреля проведут трансляцию открытия конкурса «Арабеск»

В Перми на сцене театра оперы и балета с 15 по 26 апреля состоится Международный конкурс «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Для участия в конкурсе поступило 354 заявки. Организаторы ожидают приезд артистов балета из 14 стран и 26 городов России. В основной конкурс жюри рассмотрело 134 заявки, в программу современной хореографии — 220.