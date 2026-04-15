Сотни жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 15 апреля

Адреса, где не будет света в Ростове 15 апреля, перечислили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 15 апреля пройдут в десятках многоквартирных и частных домов, и сотни людей останутся без электричества в течение дня. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Нансена, 301−331;

— переулок Поморский;

— переулок Карельский;

— улица Зырянская;

— улица Цюрупы;

— улица Гурьевская;

— улица Абхазская;

— переулок Молдавский;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Украинская, 88−104;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— улица Турмалиновская, 62, 78−114, 83, 85, 85А, 85/1, 85/12;

— улица Нансена, 137−201;

— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4, 23А, 23, 23/1, 23/2, 21/1, 21, 25/1, 25, 23/3;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:

— улица Московская, 70, 72, 76/32;

— проспект Ворошиловский, 29;

— улица Станиславского, 57−83 и 92−118;

— переулок Газетный, 19−27 и 20−32;

— улица Московская, 74−76;

— улица Тургеневская, 73−89 и 66−78.

