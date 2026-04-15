Сотни жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 15 апреля

Отключения света в Ростове на 15 апреля пройдут в десятках многоквартирных и частных домов, и сотни людей останутся без электричества в течение дня. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Нансена, 301−331;
— переулок Поморский;
— переулок Карельский;
— улица Зырянская;
— улица Цюрупы;
— улица Гурьевская;
— улица Абхазская;
— переулок Молдавский;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Украинская, 88−104;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— улица Турмалиновская, 62, 78−114, 83, 85, 85А, 85/1, 85/12;
— улица Нансена, 137−201;
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4, 23А, 23, 23/1, 23/2, 21/1, 21, 25/1, 25, 23/3;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:
— улица Московская, 70, 72, 76/32;
— проспект Ворошиловский, 29;
— улица Станиславского, 57−83 и 92−118;
— переулок Газетный, 19−27 и 20−32;
— улица Московская, 74−76;
— улица Тургеневская, 73−89 и 66−78.
