Банки РФ почти втрое ускорили закрытие отделений

С начала 2026 года банки в России стали втрое чаще закрывать отделения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Отмечается, что за три года число офисов сократилось до 21,87 тысячи, уменьшившись на 483 отделения. При этом темпы закрытия ускоряются: в первом квартале 2025 года показатель снизился на 185, в 2024 году — на 70, а в 2023 году — на 41.
Эксперты связывают эту тенденцию с развитием цифровых сервисов, позволяющих получать большинство услуг онлайн. Кроме того, существенную роль играет рост расходов на содержание офисов, особенно в крупных городах.
По словам аналитиков, замедлить процесс могут перебои с интернетом, из-за которых часть клиентов предпочитает наличные. Также банки компенсируют закрытие офисов развитием сети банкоматов и расширением их функций, передает издание.
