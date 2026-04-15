Санкционные ограничения США в отношении российской нефти, действие которых приостановили в марте, снова вступили в силу. Об этом в среду, 15 апреля, пишет газета Politico.
— Санкции США против российской нефти снова в силе после того, как на этих выходных администрация (американского президента Дональда — прим. «ВМ») Трампа не продлила срок действия освобождения, — передает издание.
Ранее сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России, вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений.
По данным Bloomberg, средняя недельная стоимость нефти, которую российские компании экспортировали по морю за последние четыре недели, составила 2,02 миллиарда долларов. Такие показатели стали максимальными для страны за последние четыре года — с июня 2022 года.
Редакторы издания The European Conservative до этого заявили, что смягчение США ограничений в отношении России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку.