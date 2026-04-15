В Омскую область тащили нелегальных мигрантов за взятку в 8 тысяч рублей с человека

Канал незаконной миграции, благодаря которому регион наводнили неизвестным количеством нелегалов, пресекли сотрудники УФСБ России по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Вопиющий факт незаконной легализации мигрантов на территории Омской области выявлен сотрудниками УФСБ России по Омской области. Двое омичей наводняли регион мигрантами за сумму 8 тысяч рублей с каждого иностранца.

Двое омичей организовали очень прибыльный для себя «бизнес», затаскивая на территорию региона нелегальных мигрантов. Ушлые «предприниматели» заключали с иностранцами фиктивный трудовой договор, который обходился приезжим в 8 тысяч рублей. В сумму входила и услуга по представлению фиктивных документов в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области для продления сроков пребывания иностранцев на территории РФ и подтверждения осуществления трудовой деятельности в соответствии с выданными патентами. В ходе операции омских фээсбэшников, организаторы преступной схемы были задержаны. В настоящее время устанавливается количество мигрантов, легализовавшихся в Омской области благодаря «работе» двух омичей.