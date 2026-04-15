«Надо ускоряться». Лукашенко раскрыл, какую страну хочет создать

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какую страну он хочет создать для белорусов, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер обратил внимание на приоритеты в создании условий для граждан. Он отметил, что идеологически в приоритете было создание условий для граждан, а затем — экономика. Но заметил, что больше так не будет.
— Это мы уже так избаловали своих людей, — уверен он.
Лукашенко подчеркнул, что в том случае, когда будет налажена экономика, тогда будут и граждане жить нормально. В связи с этим он заявил, что первыми сейчас в приоритете будут экономика и производства.
— А у нас иждивенчество очень сильно развито, — рассказал глава государства.
Лукашенко добавил, что необходимо, чтобы белорусы понимали, как власти будут действовать дальше, пока страной руководит действующий президент. Так как неизвестно, как зарекомендует себя новый президент, когда он придет, и будет ли у власти такой авторитет, как сейчас. Поэтому, белорусский лидер, сказал, что именно сейчас властям необходимо сделать, пояснив, какую страну он хочет создать.
— Надо ускоряться, надо делать, надо действовать. Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям, — заключил белорусский президент.