«Остаемся в Казахстане»: Кристина Орбакайте о частном концерте в Астане

Дочь Алла Пугачёвой опубликовала небольшой ролик. В кадре Кристина Орбакайте показала дорогу в Астану, репетиции и фрагменты музыкального вечера, где исполнила свою известную композицию «Перелетная птица».
«Будни Перелетной Птицы — Казахстан!» — сказано в описании видео.
Жители Казахстана с трепетом отозвались на публикацию, уточнив, что очень любят ее и всегда ждут с гастролями.
Стоит отметить, что Орбакайте даст еще два сольных концерта. Они пройдут 18 апреля во Дворце Республики в Алматы и 19 апреля в Конгресс-Холле в Астане.
