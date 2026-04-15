Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остаемся в Казахстане»: Кристина Орбакайте о частном концерте в Астане

14 апреля 2026 года заслуженная артистка России Кристина Орбакайте выступила с частным концертом в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Дочь Алла Пугачёвой опубликовала небольшой ролик. В кадре Кристина Орбакайте показала дорогу в Астану, репетиции и фрагменты музыкального вечера, где исполнила свою известную композицию «Перелетная птица».

«Будни Перелетной Птицы — Казахстан!» — сказано в описании видео.

Жители Казахстана с трепетом отозвались на публикацию, уточнив, что очень любят ее и всегда ждут с гастролями.

Стоит отметить, что Орбакайте даст еще два сольных концерта. Они пройдут 18 апреля во Дворце Республики в Алматы и 19 апреля в Конгресс-Холле в Астане.

Ранее мы рассказывали, что Турсен и Баян Алагузовы снова удивили Сеть. Знаменитости показали, как проходит их утро.