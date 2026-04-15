Численность китайских туристов в Казахстане выросла на 39%

В пятизвёздочных гостиницах, к слову, живёт каждый четвёртый иностранный турист, обслуженный местами размещения. Так, в прошлом году в люксовых отелях останавливались 348,8 тыс. иностранцев, однако рост за год в этой категории был минимальным: лишь на 0,7%. При этом численность посетителей-нерезидентов, обслуженных четырёхзвёздочными гостиницами, увеличилась на 17,2%, до 236,7 тыс. человек. Это может свидетельствовать о повышении требований туристов к уровню сервиса при сохранении разумной стоимости проживания. Незначительный прирост также был зафиксирован в категории трёхзвёздочных отелей: на 2,9%. В целом структура размещения отражает баланс между стремлением туристов к комфорту и желанием сэкономить.