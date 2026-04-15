В Казахстане сохраняют традицию встреч военнослужащих

Событие собрало родных, представителей оборонных структур и ветеранов.
Встреча с теплом и благодарностью
Разделить радость долгожданного возвращения пришли:
представители Департамента по делам обороны,
командование войсковой части 35748 РгК «Юг»,
ветераны Вооруженных сил,
родные и близкие военнослужащих.
В адрес родителей прозвучали слова благодарности за воспитание достойных сыновей, а самим солдатам — за честное исполнение воинского долга.
Служба формирует характер
Начальник Департамента по делам обороны города Шымкента полковник Абдигабит Шегебаев отметил, что такие встречи стали доброй традицией.
«Сегодня домой вернулись более двадцати человек. Они с честью выполнили свой воинский долг. Служба в морской пехоте — это серьезное испытание, которое формирует характер, закаляет волю и учит ответственности. Мы видим, какими уверенными и зрелыми они возвращаются», — подчеркнул он.
Школа мужества длиной в год
За плечами у молодых людей — насыщенный армейский год, включающий:
полевые учения,
интенсивные тренировки,
марш-броски,
подъемы по тревоге.
Эти испытания стали для них настоящей школой мужества и личностного роста.
Начинаешь ценить дом и семью
Сами военнослужащие признаются, что армия изменила их взгляд на привычные вещи.
«Именно в армии начинаешь по-настоящему ценить дом, семью и поддержку близких. Этот год многому меня научил. Горд тем, что прошел службу в морской пехоте и стал частью этой команды», — поделился гвардии рядовой Жансерик Касымханулы.
Радость встреч на перроне
Теплые эмоции переполняли и родных, встречавших солдат.
«Когда провожали младшего брата, конечно, переживали. Сегодня видим, как он изменился: стал сильным, серьезным, уверенным. Все это время мы поддерживали с ним связь. Теперь счастливы видеть и обнять его», — поделились его сестры Арайлым и Назерке.
Опыт, который пригодится в жизни
За время службы молодые люди освоили основы военного дела, изучили вооружение и технику, получили военно-учетные специальности. Этот опыт будет полезен им и в гражданской жизни.
Торжественная встреча с цветами, воздушными шарами и крепкими объятиями стала ярким и запоминающимся событием, наполнившим атмосферу гордостью и радостью за вернувшихся сыновей.