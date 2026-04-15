Цифровая профориентация: как школьникам помогают найти свое призвание

Цифровая платформа Mansap Kompasy продолжает развиваться и охватывать все больше пользователей.

Источник: DKNews.kz

С начала 2026 года инструмент профессиональной диагностики и карьерного ориентирования прошли уже 22,5 тысячи обучающихся, передает DKNews.kz.

Масштабирование и рост охвата

Проект, направленный на формирование осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории, получил дальнейшее развитие в этом году. Для сравнения, по итогам прошлого года тестирование на платформе прошли 116,5 тысячи школьников 7−11 классов.

Таким образом, работа по расширению охвата продолжается, а сама система постепенно становится частью образовательной среды.

Как работает платформа

Функционал Mansap Kompasy позволяет определить склонности и интересы пользователя на основе международных методик оценки. После прохождения тестирования система:

  • формирует индивидуальные рекомендации по выбору профессии,

  • предлагает возможные образовательные траектории,

  • дает информацию о развитии необходимых навыков.

Кроме того, пользователи получают актуальные данные о профессиях и состоянии рынка труда.

Подготовка специалистов и аналитика

Для эффективного внедрения и масштабирования платформы проведена комплексная работа с кадрами. В частности:

  • обучены региональные координаторы,

  • подготовлены педагоги-профориентаторы,

  • организовано сопровождение пользователей.

Также внедрены инструменты мониторинга и аналитики, позволяющие отслеживать результаты в разрезе регионов и образовательных организаций.

Планы на 2026 год

В текущем году развитие платформы продолжится. В числе ключевых задач:

  • расширение функционала,

  • увеличение охвата целевых групп,

  • подключение различных категорий населения,

  • усиление интеграции с образовательными программами,

  • синхронизация с данными рынка труда.

Ожидается, что Mansap Kompasy станет одним из ключевых инструментов профориентации в Казахстане, помогая школьникам и другим пользователям более осознанно подходить к выбору будущей профессии.