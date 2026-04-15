Цифровая профориентация: как школьникам помогают найти свое призвание

С начала 2026 года инструмент профессиональной диагностики и карьерного ориентирования прошли уже 22,5 тысячи обучающихся, передает DKNews.kz.
Масштабирование и рост охвата
Проект, направленный на формирование осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории, получил дальнейшее развитие в этом году. Для сравнения, по итогам прошлого года тестирование на платформе прошли 116,5 тысячи школьников 7−11 классов.
Таким образом, работа по расширению охвата продолжается, а сама система постепенно становится частью образовательной среды.
Как работает платформа
Функционал Mansap Kompasy позволяет определить склонности и интересы пользователя на основе международных методик оценки. После прохождения тестирования система:
формирует индивидуальные рекомендации по выбору профессии,
предлагает возможные образовательные траектории,
дает информацию о развитии необходимых навыков.
Кроме того, пользователи получают актуальные данные о профессиях и состоянии рынка труда.
Подготовка специалистов и аналитика
Для эффективного внедрения и масштабирования платформы проведена комплексная работа с кадрами. В частности:
обучены региональные координаторы,
подготовлены педагоги-профориентаторы,
организовано сопровождение пользователей.
Также внедрены инструменты мониторинга и аналитики, позволяющие отслеживать результаты в разрезе регионов и образовательных организаций.
Планы на 2026 год
В текущем году развитие платформы продолжится. В числе ключевых задач:
расширение функционала,
увеличение охвата целевых групп,
подключение различных категорий населения,
усиление интеграции с образовательными программами,
синхронизация с данными рынка труда.
Ожидается, что Mansap Kompasy станет одним из ключевых инструментов профориентации в Казахстане, помогая школьникам и другим пользователям более осознанно подходить к выбору будущей профессии.