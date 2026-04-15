Движение транспорта ограничат в Петроградском и Приморском районах с 16 апреля

Движение транспорта ограничат в Петроградском и Приморском районах Петербурга. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Так, в Петроградском с 16 апреля по 6 мая будут заниматься реконструкцией инженерных сетей, в Приморском с 16 по 30 апреля — строительством инженерных сетей.
— Движение закроют по улице Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика с 16 апреля по 6 мая, в ночь на 20 апреля — ограничат по проспекту Добролюбова на пересечении с улицей Сперанского, — уточнили в ГАТИ.
В Приморском районе машины не смогут проехать по Школьной улице от улицы Оскаленко до дома 16, литера А, по Школьной, включая перекресток с Шишиаревским переулком.
Автомобилистам рекомендовали быть осторожными и обращать внимание на информационные щиты. Отметим, что это не единственные ограничения, которы введут на дорогах Петербурга.