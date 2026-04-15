Экстрасенсы и звезды шоу-бизнеса приедут в Волгоград на необычный конкурс

Волгоград в мае станет центром притяжения для любителей мистики и шоу-бизнеса. Город на Волге примет съемки 19 сезона эзотерического конкурса «Ла Спекко».
Организаторы рассказали, кто приедет в Волгоград. Среди гостей — известные участники магического мира: Данис Глинштейн, Сергей Пыжив, Лолита Вардания, Наташа Гольц, Екатерина Андреева, Всеволод Даат. Не обойдется и без звезд шоу-бизнеса: на площадке появятся Сергей Пырков (ТНТ, «Лучше звезд»), Жасмин, Леди Гага (Диана Диво), Rina, Маркус Джейн.
Отдельная интрига — личность под маской Мистер Икс. Пока имя держат в секрете, известно лишь, что это звезда мирового уровня. На конкурс съедутся маги и волшебники разных направлений из России и других стран. Среди гостей — Верховный шаман Южного федерального округа, предводитель шаманов Алена Муравьева.
Основатель и главный организатор проекта — Иоланта Воронова, участница 16 сезона «Битвы экстрасенсов». Главным администратором выступает Наталья Денисенко.
Волгоград на конкурсе представят четыре участника. Кто из них покажет лучший результат — узнаем после съемок.
