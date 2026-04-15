Волгоградский облсуд простится с сотрудником Иваном Остапец

В Волгограде после продолжительной болезни скончался Иван Николаевич Остапец, начальник отдела материально-технического обеспечения Волгоградского областного суда. Ему было 57 лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Государственной службе он посвятил 27 лет своей профессиональной деятельности. Иван Николаевич окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а позже Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. В 2021 году получил дополнительное образование в Волгоградском институте профессионального образования по специальностям, связанным с эксплуатацией техники и государственным управлением.
После армии, с 2009 по 2021 год, работал специалистом по организационному, правовому и хозяйственному обеспечению в различных государственных, муниципальных и коммерческих структурах.
В Волгоградский областной суд он пришел в 2021 году. Возглавил отдел по управлению государственными закупками, имущественным отношениям, материально-техническому обеспечению, эксплуатации и ремонту зданий.
Руководство суда, судьи и сотрудники аппарата выразили соболезнования семье и близким коллеги.
