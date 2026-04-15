ВСРП сообщило о прекращении работы парома «Порт Байкал — причал Рогатка»

IrkutskMedia, 15 апреля. Паромная переправа «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал» приостанавливает работу из-за задолженности регионального бюджета перед АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» за ранее выполненные рейсы. Согласно информации пресс-службы ГК «Истлэнд», остановка маршрута будет поэтапной.
Уточняется, что решение связано с систематическим нарушением сроков оплаты оказанных услуг. По данным предприятия, средства за январские рейсы поступили только 31 марта 2026 года, при этом оплата за февраль, которая должна была быть перечислена не позднее 10 апреля, на счёт компании так и не поступила.
В связи с этим с 21 апреля планируется сокращение количества рейсов по маршруту, а с 1 мая полное прекращение курсирования парома «Байкальские воды». Всего с начала года предприятие выполнило более 500 кругорейсов.
Как отметили в ГК «Истлэнд», информация о задержках платежей подтверждается письмами от ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области». В них указано, что задержка связана с непоступлением средств из областного бюджета.
В сложившейся ситуации перевозчик заявляет о вынужденной остановке перевозки пассажиров, грузов и транспорта до момента погашения задолженности. Переправа долгие годы обеспечивала транспортное сообщение между Портом Байкал и посёлком Листвянка и ежегодно обслуживала более 10 тысяч человек, включая местных жителей и туристов.
Добавим, что ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области сообщили, что документация на оплату по соглашению с АО «ВСРП» о предоставлении из регионального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом по маршруту «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал», находится в министерстве финансов Приангарья. Ожидается ее проведение в рамках исполнения бюджета.