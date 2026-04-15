ЗС Иркутской области одобрило пакет социально значимых законов

IrkutskMedia, 15 апреля. На сессии Законодательного собрания Иркутской области депутаты поддержали законы, направленные на решение актуальных социальных вопросов жителей региона. В частности, принят закон, уточняющий категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями.
Так, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на госгранице и приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО, получают преимущественное право на обеспечение жильем перед другими лицами.
Кроме того, до 31 мая 2027 года продлена мера поддержки детей бойцов, участвующих в специальной военной операции в виде бесплатного школьного питания. Также внесены изменения в закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Он дает право получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».
Документом устанавливаются критерии для выделения земельного участка и его размеры. В частности, женщине необходимо постоянно проживать в Иркутской области, ранее ей не предоставлялся бесплатно земельный участок, она не получает ежемесячную денежную выплату к званию.