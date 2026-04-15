Блогер Артур Аскарулы и актриса Замира Саидова впервые стали родителями

Артур Аскарулы не стал держать интригу и сразу же раскрыл пол новорожденного ребенка: «Сынок. 11.04.2026», — написал блогер.
Счастливый отец выложил фото из палаты роддома, на которых он запечатлен с женой, актрисой Замирой Саидовой, и малышом.
Молодых родителей поздравили с пополнением и пожелали малышу долгой и счастливой жизни.
Индира Едильбаева, Гульнара Сильбаева, Гульназ Жоланова, Дина Толепберген и другие представители шоу-бизнеса оставили свои комментарии. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.
«Ура! Поздравляю!», «Надеюсь, за “Барсу” будет болеть», «Поздравляем с новым статусом», «Еще один футболист родился, здоровья мамочке и сыночку», «Пусть будет самым счастливым», — пишут в сети.