Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане женщина перевела мошенникам более двух миллионов рублей

Биробиджанка потеряла миллионы на лжеинвестициях.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане 57-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и перевела им более двух миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным пресс-службы УМВД России по Еврейской автономной области, женщине позвонила неизвестная и сообщила о попадании в программу дополнительных выплат, предложив увеличить сумму. Потерпевшая установила приложение на телефон и, следуя инструкциям звонившей, через банкомат внесла деньги на «биржевой счёт» и приобрела акции.

Сумма на экране начала быстро расти, создавая иллюзию реального заработка. Когда женщина решила вывести средства, мошенники потребовали перевести деньги на другой «безопасный» счёт. В итоге потерпевшая лишилась более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч.2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru