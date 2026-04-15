В Биробиджане женщина перевела мошенникам более двух миллионов рублей

В Биробиджане 57-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и перевела им более двух миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы УМВД России по Еврейской автономной области, женщине позвонила неизвестная и сообщила о попадании в программу дополнительных выплат, предложив увеличить сумму. Потерпевшая установила приложение на телефон и, следуя инструкциям звонившей, через банкомат внесла деньги на «биржевой счёт» и приобрела акции.
Сумма на экране начала быстро расти, создавая иллюзию реального заработка. Когда женщина решила вывести средства, мошенники потребовали перевести деньги на другой «безопасный» счёт. В итоге потерпевшая лишилась более двух миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч.2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Расследование продолжается.
