В Госдуме предложили обновить ГОСТы на батуты

ГОСТы на батуты необходимо обновить с учетом особенностей их использования. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Она отметила, что стандарты должны различаться в зависимости от типа оборудования — для батутных центров, уличных и домашних моделей. По ее словам, требуется отдельный подход к установке, эксплуатации и контролю за безопасностью детей.
Буцкая пояснила, что травмы часто происходят не на самом батуте, а на стыках и твердых элементах конструкции, куда приземляются дети.
Депутат добавила, что регулирование аттракционов остается проблемной сферой. По ее мнению, необходимо пересмотреть ГОСТы и законодательство, чтобы повысить уровень защиты детей, передает ТАСС.
