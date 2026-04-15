В Красноярском крае начнут выплачивать новую ежегодную семейную выплату

С 2026 года в Красноярском крае вводится новая мера социальной поддержки — ежегодная семейная выплата. Прием заявлений начнется с 1 июня. Как сообщили в отделении Социального фонда России по краю, право на выплату получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Речь идет о возврате части налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. Так, семьи смогут вернуть 7 из 13 процентов НДФЛ. Выплата положена каждому из родителей, включая усыновителей, опекунов и попечителей, если в семье есть дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Для получения поддержки, родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, иметь официальный доход и уплачивать НДФЛ. Также учитывается имущественное положение семьи, отсутствие задолженности по алиментам и уровень дохода. Среднедушевой доход не должен превышать установленный порог — полуторакратную величину прожиточного минимума. В Красноярском крае он составляет от 27,7 тысячи рублей, в Красноярске — около 27,9 тысячи, в Норильске — более 41,5 тысячи рублей на человека. При расчете дохода учитываются зарплата, предпринимательские доходы, пенсии, пособия, проценты по вкладам и другие поступления. Заявление на выплату можно подать с 1 июня до 1 октября следующего года через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. Выплата будет предоставляться раз в год единым платежом, а ее размер определят индивидуально для каждого заявителя.