Лавров подсказал США, что делать, если им не нравится какое-либо правительство: так можно добиться гораздо большего

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал США начинать диалог, если им не нравится правительство какой-либо страны. Так российский министр прокомментировал ситуацию вокруг Кубы.
«Я бы посоветовал Соединенным Штатам во всех тех ситуациях, когда им какое-то правительство не нравится, начинать диалог с этим правительством. Знаете, говорят, вежливостью и хорошими манерами можно добиться гораздо большего», — сказал Лавров.
В этой связи российский министр напомнил, что и Венесуэла никогда не отказывалась от диалога с США. А вот Вашингтон договаривался, но потом отходил от своих обещаний.
«И с Кубой были договоренности еще при администрации Барака Обамы, на которые пошла Гавана и которые были взаимоуважительными и взаимовыгодными», — заключил Лавров.
Ранее глава МИД РФ отметил, что Россия, также как и Китай, продолжит помогать Кубе с поставками нефти. Также страны окажут Гаване политическую, экономическую и гуманитарную поддержку.