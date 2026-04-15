В Омске подросток провёл в больнице 7 месяцев после укусов клещей

В Омске зафиксирован случай тяжёлого течения заболевания, вызванного укусами клещей. 17-летний подросток стал жертвой двух укусов клещей в мае 2025 года. В результате у него развился клещевой энцефалит в тяжёлой форме. Пациент был госпитализирован в омскую больницу, где ему была оказана неотложная медицинская помощь, включая реанимацию с применением аппарата ИВЛ.
Лечение продолжалось несколько месяцев, с мая по декабрь 2025 года. После стабилизации состояния «АльфаСтрахование» организовала перевод пациента в Клинический институт мозга в Свердловской области, где он прошёл курс реабилитации. Все медицинские услуги, в том числе реабилитация подростка, покрыла страховка.
Отметим, что в этом году Омская область вошла в число лидеров по количеству укусов клещей, оказавшись в антирейтинге Федерального Росприроднадзора по числу пострадавших от этих насекомых. В этом списке также находятся Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Ростовская, Липецкая, Челябинская, Ленинградская, Московская, Костромская, Воронежская, Самарская области, а также Москва и Санкт-Петербург.
Вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 66 тысяч жителей Омской области. В целом по России прививку сделали более 1,2 миллиона человек.