В Хабаровском крае спор о земле закончился убийством соседа и приговором

В Хабаровском крае вынесен приговор 59-летнему мужчине, который застрелил соседа во время конфликта из-за границ земельного участка.
Как сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО, трагедия произошла в селе Удское Тугуро-Чумиканского района. По данным следствия и суда, спор между соседями тянулся из-за участка земли и в итоге перерос в открытую агрессию.
В июне 2025 года мужчина вернулся с промысла, взял двуствольное охотничье ружьё и пришёл к дому соседа, чтобы «разобраться» в конфликте. Он стучал в дверь, после чего хозяин вышел на улицу.
В этот момент последовал выстрел. Пуля попала в живот, и мужчина скончался на месте. Обычный бытовой спор о земле закончился смертельным исходом.
По версии суда, конфликт возник из-за того, что сосед якобы занял часть участка, убрав забор и отсыпав территорию гравием. Разговор на повышенных тонах быстро перешёл в применение оружия.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскано 5 млн рублей в пользу двух детей погибшего.
Как сообщат Прокуратура Хабаровского края, в основе трагедии — затяжной земельный конфликт, который стороны не смогли решить мирным путём.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что последствия бытовых ссор в подобных случаях оказываются необратимыми.