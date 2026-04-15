В России зарегистрирован тест для диагностики желтой лихорадки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый набор реагентов, разработанный специалистами Роспотребнадзора, позволяет выявить РНК вируса желтой лихорадки в режиме реального времени.
Набор реагентов «Вектор-RT-LAMP-YFV» предназначен для выявления РНК вируса желтой лихорадки методом RT-LAMP в режиме реального времени в образцах нуклеиновых кислот, выделенных из клинического материала при проведении диагностических исследований и эпидемиологического мониторинга, отмечает пресс-служба ведомства.
Особенность набора реагентов заключается в возможности его использования для ранней диагностики желтой лихорадки и быстром получении результата — около 40 минут.
Отметим, желтая лихорадка — острое вирусное геморрагическое заболевание, передаваемое комарами в тропиках Африки и Южной Америки. Характеризуется тяжелой интоксикацией, желтухой, поражением почек и печени. Специфического лечения нет, поэтому основной защитой является вакцинация, обязательная при посещении эндемичных стран.