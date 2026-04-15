Красноярский ресторан вошел в топ-10 лучших заведений России и стран СНГ

Озвучены итоги международной ресторанной премии WHERETOEAT INTERNATIONAL 2026. Красноярский ресторан «Тунгуска» занял седьмое место в рейтинге лучших заведений России и ближнего зарубежья, среди которых Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия и Узбекистан.
«Тунгуска» стала единственным представителем Сибири, попавшим в первую десятку. Также в топ-50 лучших заведений вошли еще три красноярских ресторана. 0.75 Please занял 16-ю строчку рейтинга, «Чешуя» — 18-ю, а ресторан «Садко» расположился на 27-м месте.
Напомним, WHERETOEAT считается одной из самых престижных независимых ресторанных премий. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования экспертов: рестораторов, шеф-поваров, профильных журналистов и гастрономических обозревателей. Ранее красноярские заведения уже неоднократно становились лауреатами премии, подтверждая статус города как одной из гастрономических столиц России.