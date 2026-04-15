Эксперт Смирнов рассказал, как супермаркеты заставляют покупателей тратить больше

Супермаркеты устраивают различные акции, используют яркие ценники и включают ненавязчивую музыку, чтобы заставить покупателей тратить больше. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.
К первому типу относятся приемы, провоцирующие спонтанные покупки: акции вроде «только сегодня» или «три по цене двух», а также размещение сладостей и жвачки у кассы. Кроме того, супермаркеты побуждают тратить больше, предлагая товары в увеличенных «семейных» упаковках, отметил эксперт.
Ко второму типу он причислил способы, заставляющие покупателей дольше оставаться в магазине. Среди них — спокойная фоновая музыка, запахи свежей выпечки и кофе, а также дегустации. Помимо этого, базовые продукты — хлеб, яйца, молоко — нередко располагают дальше от входа, добавил Смирнов.
К третьему типу относятся приемы, снижающие остроту восприятия цен. В частности, товары выставляют по цене 999 рублей вместо 1000, указывают стоимость за 100 граммов вместо килограмма и применяют яркие ценники.
— Кроме того, торговыми сетями активно используются различные программы лояльности, бонусы, баллы, акции для обладателей карт магазинов — все это мотивирует потребителей к дополнительным тратам, — добавил Смирнов в беседе с РИА Новости.
