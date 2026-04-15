Воронежская редакция «РГ» провела «Уроки “Родины” для студентов и школьников

В воронежских учебных заведениях прошла серия «Уроков “Родины” от “Российской газеты” в ЦФО. Студенты и школьники познакомились со спецвыпуском “Защитники Отечества” научно-популярного исторического журнала “Родина” и смогли в импровизированном режиме пресс-конференции задать свои вопросы ветерану специальной военной операции Игорю Гончарову. Самых активных и сообразительных редакция “РГ” наградила историческими книгами и другими памятными подарками.
На «Уроке» работала фотовыставка корреспондента «РГ» Владимира Аносова. На снимках — события СВО на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, а также из освобожденной Курской области.
Шумные и беззаботные первокурсники Воронежского университета инженерных технологий (ВГУИТ) затихали и, кажется, взрослели, когда заходили в актовый зал и видели непарадные портреты героев спецоперации и фотозарисовки военных будней.
Воронежский филиал «РГ» подарил вузу выставку Владимира Аносова. Впервые она открылась летом 2022 года в московской редакции издания и с тех пор побывала более чем в 100 регионах нашей страны.
Необычный «Урок» у будущих инженеров начался с «Родины». Волонтеры раздали по рядам несколько журналов. И пока студенты листали не страницы в интернете, а «живую» плотную бумагу, представители редакции рассказали о «РГ-Медиа» в целом и о спецвыпуске в частности.
— «Родина» — хранитель правды. Ежемесячно на ее страницах наши журналисты и приглашенные эксперты рассказывают о различных исторических событиях, причем рассказывают нескучно и с максимальным количеством иллюстраций, — презентовал журнал редактор филиала «РГ» в ЦФО Александр Прытков. — Примечательно, что публикации в журнале принимает в зачет Высшая аттестационная комиссия при защите диссертаций. Журнал готовит и спецвыпуски. Один из них — «Защитники Отечества». В нем рассказано о самых значимых победах России в военных конфликтах — от Ледового побоища до текущей спецоперации. Здесь же тексты о бойцах — и это далеко не только знаменитые полководцы.
Именно такой боец пришел на встречу к студентам ВГУИТ.
Игорь Гончаров — ветеран СВО, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он воевал в составе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова — БАРС-32. У Игоря необычный для фронта позывной — Проректор. Получил он его за свою деятельность на гражданке. До СВО Гончаров работал проректором в Российском экономическом университете имени Г. Плеханова в Москве.
Поглядывавшие в телефоны студенты отложили гаджеты в сторону, услышав, что Игорь Гончаров — выпускник их родного вуза.
— В этом помещении более 30 лет назад я сдавал в приемную комиссию документы для поступления. А спустя годы в соседнем корпусе защищал свою диссертацию, — начал Игорь Гончаров. — Мое становление как личности началось со специальности, которую я получил в стенах этого вуза. Я горжусь тем, что работал по профессии, потому что именно инженерное дело создает фундамент нашей страны.
Аудитория живо откликнулась на эти слова и охотно вступила в диалог с героем встречи. Молодых людей интересовали и события за ленточкой, и мирная жизнь Гончарова.
«Что могло заставить успешного вузовского сотрудника уйти на фронт?» — этот вопрос витал в аудитории с самого начала встречи.
И Игорь Гончаров прямо на него ответил:
— На пороге своего 50-летия задумался о профессиональных перспективах. Созрело решение: провести, что называется, разведку боем в условиях специальной военной операции, на новых территориях, среди новых людей. Тем более дома лежали лейтенантские погоны — было совестно, что они в такое время, как говорится, пылятся. Решение далось непросто: на момент подписания добровольческого контракта мы с супругой Аленой ждали дочь. А теперь у меня в жизненном активе уже три дочки, сын, внук и… участие в СВО.
Студенты бойко поднимали руки и с интересом спрашивали: о первом бое и страхах, бытовых условиях и рационе, военном братстве и предательстве, о текущих задачах и планах на будущее.
— Я уверен, что мой гражданский, хозяйственный опыт в сочетании с опытом участника СВО будет востребован при администрировании интеграционных процессов новых территорий или в неспокойных прифронтовых регионах. Хочу делать то, что умею, — участвовать в обустройстве мирной жизни, — подытожил Проректор.
По окончании награждения самых активных студентов, когда практически все вышли из зала, к Гончарову подошла девушка и о чем-то тихо его спросила. Они беседовали около 15 минут, после чего студентка пожала руку ветерану и, радостная, побежала догонять своих однокурсников.
Оказалось, что у девушки папа сейчас находится на СВО. И те вопросы, которые она не может ему задать про спецоперацию, адресовала Игорю. А он сумел найти нужные слова, чтобы ответить ей одновременно и правдиво, и обнадеживающе.
— Я очень благодарен «Российской газете» за возможность вернуться в свою альма-матер, встретиться со студентами, рассказать им о жизни и отметить в их глазах живой интерес, — заключил Игорь Гончаров. — Они видят, что я такой же, как и они, что когда-то и я здесь сидел за партой, но, пройдя определенный путь, теперь стою перед аудиторией, которая меня слушает.
На «Уроках Родины» в школах ученики, среди которых были и юнармейцы, спешили занять первые ряды. Фото: Игорь Кидвиц.
Воронежские школьники слушали Проректора еще внимательнее.
В течение недели «Урок “Родины” прошел в трех крупных учебных заведения города: гимназии имени академика Н. Г. Басова, лицее № 7 и образовательном центре “Траектория”. В общей сложности около 500 учеников посетили встречу с Героем. Старшеклассники сыпали вопросами, уточнениями, пожеланиями и запросами на селфи. С азартом включились в интеллектуальную игру от редакции “РГ”: разбившись на команды, на время решали кроссворд на военную тематику. Умные и быстрые получили в качестве подарка прекрасные исторические книги.
— От первого лица всегда интересно послушать рассказы о фронте. Да, там другая жизнь, но люди там не перестают быть людьми. Благодаря таким встречам есть больше понимания происходящего в мире и на СВО, — заключил ученик 9 «Г» класса гимназии имени академика Н. Г. Басова Борис Горлов.
Прямая речь.
Оксана Стукало, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУИТ»:
— Я считаю, что таких встреч должно быть больше. Тогда будет меньше искаженных картинок в головах у молодежи. Здорово, что «Российская газета» привезла к нам такого гостя — умного, смелого, настоящего, да еще и нашего выпускника. Диалог получился интересным и продуктивным. Отдельно хочется отметить выставку. На многие кадры больно и сложно смотреть, но обязательно нужно. Благодаря этой фотохронике мы можем понять, что происходит и почему так происходит.