В Суворовском микрорайоне Ростова начали строить модульную поликлинику

В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону приступили к строительству модульной поликлиники. Об этом рассказали в Управлении информационной политики правительства Донского региона.
Новое медучреждение возводят для 100 тысяч жителей микрорайона. Решение о строительстве принял губернатор Юрий Слюсарь после посещения поликлинического отделения № 3 городской поликлиники № 41 в марте прошлого года.
Объект создают в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В областном бюджете на эти цели заложили более 300 миллионов рублей.
Уточняется, что земельный участок уже передан в бессрочное пользование поликлинике № 41. По условиям контракта, все этапы монтажа и ввода в эксплуатацию должны завершиться до конца 2026 года.
— Модульная поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. Сейчас минздрав региона закупает оборудование для оснащения учреждения и подбирает кадры, — рассказала заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.