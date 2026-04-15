Улицы Воронежа украсят картинами Николая Ге

Копии полотен из собрания Третьяковской галереи развесят в историческом центре города в рамках «Ге Феста». Серия мероприятий, приуроченных к 195-летию со дня рождения художника, начнется 17 апреля.
Примечательно, что организуют фестиваль обычные жители — люди, влюбленные в старинный квартал Девичок, где несколько лет жил у бабушки маленький Николай Ге. Они придумали разместить цифровые репродукции знаменитых картин на металлических пластинах под открытым небом, чтобы посмотреть на них мог любой прохожий. Шесть шедевров временно «пропишутся» на улице Освобождения Труда и ограде Введенского храма.
А параллельно в парке «Орленок» выставят 12 пейзажей дореволюционного Воронежа из коллекции Областного музея имени И. Крамского. Хранители проделали большую исследовательскую работу, чтобы узнать, каким видел город будущий художник Николай Ге.
— В нашем музее хранится всего одна его работа, зато больше нигде нет такой коллекции живописных и графических свидетельств истории самого Воронежа. Специалисты отобрали из фондов картины нескольких мастеров, на которых запечатлен Воронеж середины XIX века: пейзажи, бытовые зарисовки. Эти работы в основной экспозиции ранее никогда не экспонировались. Мы решили, что в год юбилея Николая Ге их должны увидеть маленькие воронежцы, поэтому копийная выставка появится в детском парке неподалеку от музея, — рассказала директор Областного художественного музея имени И. Крамского Юлия Зайченко.
Средства на изготовление экспонатов для выставочного проекта искали всем миром. Закрыть сбор помог экс-проректор РЭУ имени Г. Плеханова Игорь Гончаров, который сам когда-то жил на улице Коммунаров и неравнодушен к судьбе Девичка.
Эти работы в основной экспозиции ранее никогда не выставлялись.
— Если честно, я до конца не верила, что у нас все получится. Хоть мы и обещали воронежцам событие, которого в городе еще не было, я, видя динамику сбора, уже подумывала, что придется закрывать основную сумму своими силами. То, что о проекте из соцсетей узнал меценат, — большая удача для нас. Мы сможем открыть выставку в самое живописное время на Девичке, а воронежцы и гости получат возможность видеть ее дольше, — рассказала куратор «Ге Феста» Наталья Зубкова.
Николай Ге (1831−1894) — выдающийся русский художник-реалист. Известность ему принесли экспрессивные работы на исторические и религиозные темы, такие как «Тайная вечеря» (1863) и «Петр I допрашивает царевича Алексея» (1871). За эти полотна Ге получил звание профессора Академии художеств. Художник провел детство в небольшой усадьбе на улице Введенской (сегодня — улица Освобождения Труда), расположенной в районе Девичка.
Прямая речь.
Алла Романюк, сооснователь сообщества «Девичок»:
— История Воронежа богаче, чем кажется. О том, что наш регион — родина не только Ивана Крамского, но и автора знаменитой «Тайной вечери» Николая Ге, знает далеко не каждый, потому что в городе об этом ничто не напоминает. А теперь на улице, где родился знаменитый художник, появится выставка его самых известных картин — что называется, из учебников.