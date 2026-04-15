Агрессивную стаю из 60 бездомных собак отловили в красноярских Солонцах (видео)

В поселке Солонцы Красноярского края отловили 60 бездомных собак, а незаконные места их содержания демонтировали. О таких результатах работы отчитались в краевой прокуратуре.
Напомним, в феврале стая бродячих животных набросилась на детей. К проблеме подключились председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и мэр Красноярска Сергей Верещагин. Также жители на личном приеме пожаловались заместителю Генпрокурора России Сергею Зайцеву.
Как выяснили надзорные органы, животные скапливались в поселке из-за того, что кто-то устроил их несанкционированное содержание на частной территории. Кроме того, местные власти плохо контролировали подрядчиков по отлову.
В результате главный специалист отдела управления, подготовки и учета объектов внешнего благоустройства администрации Красноярска получил дисциплинарное взыскание за отсутствие должного контроля. Предпринимателя, который занимался отловом животных, привлекли к административной ответственности по статье о несоблюдении требований к обращению с бездомными собаками.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.