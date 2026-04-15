Си Цзиньпин: Россия и Китай должны защищать законные интересы обеих стран

Россия и Китай должны защищать законные интересы обеих стран путем более тесного и и эффективного сотрудничества. Об этом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Слова главы государства приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил необходимость для двух стран поддерживать единство глобального Юга, демонстрировать ответственность крупных государств и постоянных членов Совбеза ООН.
На одной из предыдущих встреч китайского лидера Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным глава КНР отметил, что за последние 75 лет отношения России и Китая прошли закалку в тяжелых условиях. И теперь КНР намерена быть с Россией добрым соседом и укреплять дружбу.
Кроме того, Си Цзиньпин подчеркивал, что РФ и КНР должны противостоять вмешательству во внутренние дела.