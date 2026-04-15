«Два удивительных дня»: Трамп поставил точку в перемирии с Тегераном

Ранее в России прокомментировали прошедшие 11 апреля в Исламабаде переговоры США и Ирана. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин твердо выступают за то, чтобы стороны выдвигали на переговорах реалистичные и справедливые цели. Тем временем в Совете Безопасности РФ допустили, что США могут использовать переговоры как прикрытие для подготовки военной операции против Ирана. Известно, что второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет также в Исламабаде в четверг, 16 апреля.