«Два удивительных дня»: Трамп поставил точку в перемирии с Тегераном

ABC: Трамп не видит необходимости в продлении перемирия с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность продления перемирия с Ираном и считает, что в этом не будет необходимости. Как сообщил в соцсетях журналист телеканала ABC Джонатан Карл, хозяин Белого дома заявил ему об этом в ходе личной беседы.

Трамп также сказал журналисту, что в ближайшее время произойдут «два удивительных дня», и он действительно так думает. При этом, отвечая на вопрос о том, завершится ли конфликт подписанием соглашения, глава государства пояснил, что все закончится «так или иначе». По его словам, сделка предпочтительнее, поскольку в этом случае у Ирана появится возможность восстановить страну.

Ранее в России прокомментировали прошедшие 11 апреля в Исламабаде переговоры США и Ирана. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин твердо выступают за то, чтобы стороны выдвигали на переговорах реалистичные и справедливые цели. Тем временем в Совете Безопасности РФ допустили, что США могут использовать переговоры как прикрытие для подготовки военной операции против Ирана. Известно, что второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет также в Исламабаде в четверг, 16 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
