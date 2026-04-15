В «Тальцах» воссоздают храмы основных мировых конфессий

В небольшом домике для буддистской медитации — манха, как и в иудейской синагоге, построенной в 1908 году в городе Зима и полностью утраченной, но восстановленной по фотографиям, завершаются работы по созданию интерьеров.
Также ведется строительство католического костела, являющегося копией храма святого Станислава Краковского из села Вершина Боханского района, построенного в 1915 году. В архитектуре Вершининского костела сочетаются неоготические формы и модерн.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что Иркутская область богата уникальными объектами деревянного зодчества, созданными разными этническими группами и конфессиями. Народная культура отражается в экспозициях музея «Тальцы», формируемых путем реставрации и воссоздания исторических объектов.
Для здания костела выполнен фундамент на заглубленных лиственничных столбах, завершаются работы по возведению рубленых стен, устройству перекрытий, стропильной системы и кровли, установке окон и дверей. Также воссоздается звонница, утраченная в XX веке, на основании изучения католических построек того времени.
Директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов отметил, что в музее представлено множество старинных деревянных зданий, что позволяет людям узнать больше о традициях различных культур.
Храмы в музее расположены в Переселенческой зоне, посвященной людям, переехавшим в Иркутскую область в
В будущем в музее планируется создать копии Спасской пятиглавой церкви (1669 год), Введенской церкви Илимского острога (1673 год), Еланцинской церкви (начало XX века) и буддийского дацана, прототипа Аларского дацана.