Суд обязал регоператора в Ачинске сортировать мусор перед вывозом на свалку

В Красноярском крае прокуратура через суд заставила регионального оператора «Эко-Транспорт» сортировать отходы перед захоронением. Об этом стало известно 15 апреля.
Напомним, компания отвечает за Ачинскую и Назаровскую технологические зоны. Ее представители долгое время просто закапывал мусор в общую яму на переполненном полигоне в Ачинске. Пластик, стекло, картон и металл не извлекали — все уходило в землю без переработки.
Полигон исчерпал свою мощность ещё в мае 2024 года, и правительство края ввело режим повышенной готовности. Но «Эко-Транспорт» продолжал хоронить тонны отходов, нарушая федеральный закон. Прокурорская проверка показала, что сортировочное оборудование сломалось ещё в 2016 году, а компания вместо ремонта лишь отписывалась в министерство. Суд назвал это не форс-мажором, а уклонением от прямых обязанностей.
Первая инстанция удовлетворила иск прокуратуры, апелляция жалобу компании отклонила. При этом в тарифы для жителей на 2025 год уже заложили расходы на обработку отходов. То есть, люди платили за сортировку, но этой услуги по факту не было.
Выполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.