Россиянам напомнили о штрафе за публикацию данных соседей в домовом чате

Размещение персональных данных соседей в общем домовом чате без их согласия может привести к административной ответственности: штраф может достигать 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
Эксперт пояснил, что за размещение персональных данных без согласия соседа предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.
Никишин добавил, что при повторном нарушении санкции ужесточаются: для граждан штраф увеличивается до 15−30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100−200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300−500 тысяч рублей.
— Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа, — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
