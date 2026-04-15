Россиянам напомнили о штрафе за публикацию данных соседей в домовом чате

Размещение персональных данных соседей в общем домовом чате без их согласия может привести к административной ответственности: штраф может достигать 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.