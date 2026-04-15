Командный дух победил: волгоградцы взяли верх над «ВиктОр‑СУОР»

Первый тайм прошёл в упорной борьбе. «ВиктОр‑СУОР» быстро открыл счёт: уже на 52‑й секунде отличился Александр Знаевский. В дальнейшем команды шли практически вровень — атаки сменялись контратаками, вратари демонстрировали чудеса реакции. Особенно выделялись Денис Чуднов из «ВиктОр‑СУОР» и Михаил Черненко из «Динамо‑БИОТЕХ», не раз спасавшие свои ворота в критические моменты. Данила Ктрян и Владимир Саливон активно атаковали ворота «ВиктОр‑СУОР», чередуя дальние и ближние броски. Однако к перерыву хозяева площадки сумели сохранить минимальное преимущество — 19:18.Второй тайм стал настоящим испытанием для ставропольцев. «Динамо‑БИОТЕХ» заметно усилил давление, грамотно используя моменты в большинстве и реализуя ошибки соперника. Выход на площадку Александра Галкина и Павла Гадяцкого оживил атаку команды — волгоградцы постепенно перехватили инициативу и добились преимущества в счёте. На 59‑й минуте, когда табло показывало 31:33 в пользу волгоградцев, «Динамо‑БИОТЕХ» взял тайм‑аут. Каждая секунда на счету — нужно было решить, как удержать преимущество. Напряжение достигло пика на последних минутах. Сначала Артём Ушаков точным броском на 60 минуте увеличил отрыв — 34:31. А затем, за 32‑е секунды до финального свистка, Павел Гадяцкий поставил точку в матче, забив с линии. Итоговый счёт — 35:31 в пользу «Динамо‑БИОТЕХ».Матч получился по-настоящему зрелищным: обилие голов, напряжённая борьба до последних секунд и драматичная развязка не оставили равнодушными зрителей. Волгоградцы продемонстрировали характер и умение добиваться результата в непростых ситуациях’ВиктОр‑СУОР«(Ставрополь) — “Динамо-БИОТЕХ” (Волгоград) — 31:35 (19:18).14 апреля. Ставрополь. “Восток-Арена”. 27 зрителей. Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба — Краснодар).»ВиктОр‑СУОР«: Чуднов — Чураков (7), Мухортов (3), Знаевский (1), Голованев, Гончаров (3), Гаврилов (3) — Перетягин, Ежов (2), Кащеев (11), Август, Тимченко (1), Козыренко, Бутузов, Кобозев.»Динамо-БИОТЕХ«: Черненко — Стадник (4), Саливон (6), Бунин (3), Ушаков (3), Плехов, Ктрян (9) — Болдырев, Гадяцкий (2), Нетёса, Галкин (6), Верхрацький, Мухаметов (2).7-метровые: 2/2 — 2/2.Штрафное время: 10 — 6.Потери: 13 — 12.Четвёртого мая волгоградцы принимают аутсайдеров турнира “Динамо-Сунгуль-2”.Александр ВеселовскийФото ГК “Каустик”.