Туристов в Амурский район завлекут цифровыми картами

Общественная молодежная палата при собрании депутатов Амурского муниципального района запускает проект «Прошагай Амурский район». Его участники не просто играют в квесты — они создают актуальные цифровые путеводители по поселениям, наносят на карты новые объекты и делают их привлекательнее для туристов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект сочетает игровой формат и практическую пользу. Участники отправятся в поселения района, чтобы найти и сфотографировать достопримечательности, предприятия и другие значимые объекты, проверить и обновить информацию о режиме работы организаций. Все объекты будут нанесены на «Яндекс Карты» и дополнены их подробными описаниями и фотографиями.
Итогом станут актуальные цифровые путеводители по всем ключевым поселениям района: Амурску и Эльбану, селам Ачан и Джуен, а также поселкам Литовко, Санболи и Известковый. Гости и жители Амурского района смогут легко найти нужную информацию.
— В эпоху цифровизации отсутствие информации на онлайн-картах делает поселение «невидимым» для туриста и инвестора. В малых селах (Ачан, Джуен) и поселках (Литовко, Санболи, Известковый) многие объекты либо не отмечены, либо имеют устаревшие данные. Это затрудняет ориентацию приезжих и снижает качество жизни местных жителей. Проект решит проблему информационного дефицита, — прокомментировал председатель общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Амурского муниципального района Сергей Провозин.
Он добавил, что ранее члены Молодежной палаты успешно провели пять квестов в Амурске, Эльбане и Вознесенском. Этот опыт помог отработать механизмы модерации данных в Яндекс‑сервисах.
— «Прошагай Амурский район» — это не просто квест, а вклад в будущее территории. Мы уверены: опыт можно масштабировать и на другие регионы, делая карту России еще более подробной и живой, — подытожил Сергей Провозин.