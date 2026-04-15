В Красноярский край завезли более 135 тысяч куриных яиц из Узбекистана

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз крупной партии инкубационных яиц. 135,7 тысячи штук доставили в регион из Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Продукция поступила на одну из местных птицефабрик для дальнейшего выращивания. Перед ввозом партию исследовали на опасные заболевания, в том числе сальмонеллёз, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит. Также была проведена влажная дезинфекция.
В ходе проверки специалисты не выявили нарушений — документы и состояние груза полностью соответствуют требованиям законодательства РФ и Евразийского экономического союза.
Отметим, что поставки инкубационного яйца из Республики Узбекистан в регион стали регулярными. Всего с начала 2026 года на территорию края импортировали уже шесть партий общей численностью почти 845 тысяч штук.