В Хабаровске предприниматель лишился 18 млн рублей из-за «инвестиций»

В Хабаровске 56-летний предприниматель стал жертвой крупного мошенничества и потерял около 18 миллионов рублей, поверив «инвесторам» из мессенджера.
Как сообщает Полиция Хабаровска, в правоохранительные органы обратился житель Краснофлотского района. По данным ведомства, с января по апрель мужчина переводил деньги на счета злоумышленников, которые выдавали себя за брокеров и обещали доход на виртуальной бирже.
Сначала предпринимателю предложили «выгодный заработок» и убедили установить специальные приложения. После этого он начал регулярно пополнять якобы инвестиционный счёт, переводя средства на банковские карты физических лиц.
Когда собственные деньги закончились, мужчина пошёл дальше — продал автомобиль, оформил кредит и занял крупные суммы у родственников и знакомых. В общей сложности сумма переводов приблизилась к 18 миллионам рублей.
После попытки вывести средства «брокеры» прекратили общение и заблокировали все каналы связи.
В полиции отмечают, что подобные схемы мошенничества продолжают оставаться одной из самых распространённых в регионе, несмотря на регулярные предупреждения о финансовых рисках.