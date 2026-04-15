РФ и страны Азии готовят общие предложения к конференции ООН по опустыниванию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия и страны Центральной Азии намерены приехать с совместными предложениями на конференцию сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая пройдет в августе в Монголии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда «Природа и люди», который выступил одним из организаторов экспертной встречи в представительстве ООН в Москве.
«Мы прошли путь от инициативы до структурированного механизма. Сегодня межрегиональная группа “Центральная Азия — Россия” — это катализатор практических действий, где каждая из шести стран вносит уникальный вклад. Мы готовы представить наши флагманские проекты на КС-17 в 2026 году и призываем партнеров использовать нашу платформу для реальных изменений», — заявил председатель бюро межрегиональной группы «Центральная Азия — Россия» Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО) Герман Куст, чьи слова приводятся в сообщении.
Итогом текущей встречи в Москве должно стать совместное заявление участников с конкретными предложениями, которое будет направлено в адрес 17-й сессии конференции сторон в Улан-Батор. Это позволит усилить голос экспертного сообщества на главной глобальной площадке по проблемам земельных ресурсов.
«Опустынивание наступает быстрее, чем многие из нас готовы признать. 130 млн гектаров деградированных земель в России — это не статистика, это будущее наших фермеров и биоразнообразия. В Улан-Баторе мы должны говорить не о разрозненных мерах, а о синергии климата, природы и человека. И сегодня наша задача — сделать так, чтобы российские научные разработки и лучшие практики восстановления земель стали рабочими инструментами для всего мира. Фонд “Природа и люди” выступает за то, чтобы за сухими цифрами статистики мы не потеряли главное — способность будущих поколений жить на плодородной земле», — считает генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.
Как отметили в фонде, сегодня Россия выступает в роли лидера, координируя диалог ведущих экспертов научного и гражданского общества России и стран Азии, обеспечивая полноценный учет и баланс интересов всех участников процесса, а также формируя единое видение по предотвращению деградации земель.
«Мы встречаемся в критический момент, когда мир сталкивается с взаимосвязанными вызовами — деградацией земель, засухами, усугубляемыми изменением климата, утратой биоразнообразия и растущим давлением на продовольственные системы. Диалог между Россией и Центральной Азией представляет собой ценную возможность для укрепления регионального сотрудничества, что мы всячески приветствуем в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Деградация земель не признает границ, и региональное сотрудничество может способствовать обмену знаниями, гармонизации политики, укреплению систем раннего предупреждения и мобилизации совместных инвестиций», — заявила руководитель отдела глобальной политики, информационной деятельности и регионального сотрудничества КБО ООН Биргай Ламизана Диалло.