В Прикамье на время ремонта переезда графиковые автобусы запустят через трубу

Администрация Кунгурского округа сообщила о временном изменении схемы движения графиковх автобусов в районе станции «Кылосово». Автобус 15 апреля начнет курсировать в объезд закрытого ж/д перезда.
О ремонтных работах с 10:00 до 15:00 сообщила Кунгурская дистанция пути. Переезд 1505 км ПК 10 перегона «Кукуштан — Ергач» закроют в связи с ремонтом переездного настила.
На время ремонтных работ проезд графикового автобуса через переезд будет невозможен. Объезд будет производиться через железобетонную трубу 1505 км ПК 6.
Графиковый автобус — это общественный транспорт, следующий по строго утвержденному расписанию (графику).