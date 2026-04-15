Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье на время ремонта переезда графиковые автобусы запустят через трубу

Ремонт переезда проведут на перегоне «Кукуштан — Ергач».

Источник: Комсомольская правда

Администрация Кунгурского округа сообщила о временном изменении схемы движения графиковх автобусов в районе станции «Кылосово». Автобус 15 апреля начнет курсировать в объезд закрытого ж/д перезда.

О ремонтных работах с 10:00 до 15:00 сообщила Кунгурская дистанция пути. Переезд 1505 км ПК 10 перегона «Кукуштан — Ергач» закроют в связи с ремонтом переездного настила.

На время ремонтных работ проезд графикового автобуса через переезд будет невозможен. Объезд будет производиться через железобетонную трубу 1505 км ПК 6.

Графиковый автобус — это общественный транспорт, следующий по строго утвержденному расписанию (графику).