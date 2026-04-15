Суд отменил отсрочку ликвидации свалки в Калачинском районе

Суд апелляционной инстанции указал, что администрация не представила доказательств возможности исполнения решения даже к новой дате — 31 декабря 2026 года. За истекший с момента вынесения решения срок чиновники не предприняли активных действий по исполнению судебного акта. Кроме того, в суде подчеркнули: недостаточность денежных средств в местном бюджете не освобождает орган местного самоуправления от исполнения обязательств по решению вопроса местного значения и не является исключительным обстоятельством для отсрочки. Дальнейшее неисполнение решения нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.