Суд отменил отсрочку ликвидации свалки в Калачинском районе

Как сообщили в Омском областном суде, апелляционная инстанция отменила отсрочку исполнения решения о ликвидации несанкционированных свалок в Калачинском районе. Ранее Калачинский городской суд обязал администрацию района убрать твердые коммунальные отходы в границах Царицынского сельского поселения в срок до 1 ноября 2025 года.
Как пояснили в суде, в декабре 2025 года администрация обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки до 31 декабря 2027 года. Свою просьбу власти мотивировали недостаточностью бюджетного финансирования и тем, что заявка района на получение субсидии из областного бюджета была отклонена. Суд первой инстанции частично удовлетворил требование, перенеся срок исполнения до 31 декабря 2026 года.
Однако областной суд, рассмотрев представление прокуратуры, отменил это определение. В суде уточнили, что основаниями для отсрочки могут являться лишь неустранимые на момент обращения обстоятельства, носящие исключительный характер.
«Омский областной суд отменил определение районного суда, руководствуясь нормами законодательства и позициями Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50 “О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства”, согласно которым основаниями для отсрочки могут являться лишь неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, носящие исключительный характер», — отметили в суде.
Суд апелляционной инстанции указал, что администрация не представила доказательств возможности исполнения решения даже к новой дате — 31 декабря 2026 года. За истекший с момента вынесения решения срок чиновники не предприняли активных действий по исполнению судебного акта. Кроме того, в суде подчеркнули: недостаточность денежных средств в местном бюджете не освобождает орган местного самоуправления от исполнения обязательств по решению вопроса местного значения и не является исключительным обстоятельством для отсрочки. Дальнейшее неисполнение решения нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.
В итоге Омский областной суд постановил в удовлетворении заявления администрации Калачинского района об отсрочке отказать. Апелляционное определение вступило в законную силу со дня его вынесения.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что в Калачинске закрывают общегородской слив нечистот. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора судилось с москаленским ООО «Сибторг» Алексея Малахова, предъявляя ко взысканию более 22,68 млн рублей в качестве суммы вреда, причиненного почвам. Параллельно комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского района требовал расторгнуть договор аренды земельного участка и провести его рекультивацию. По данным судебных материалов, на территории в районе улицы Заречной в Калачинске «разгружались» ассенизаторские машины со всего города. Судами утверждено мировое соглашение с обязательством провести рекультивацию участка к началу июня 2026 года.