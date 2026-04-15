Протестированы новые антибактериальные капсулы пролонгированного действия

По словам исследователей, преимуществом носителя из биоразлагаемого биополимера является контролируемое пролонгированное высвобождение «запертых» внутри него действующих веществ. При этом он безопасен для человеческого организма. «В отличие от традиционных лекарственных средств, которые “ударяют” высокими дозами действующего вещества по всему организму и требуют порой трехкратного приема в одно и то же время, медикаменты на основе таких частиц будут действовать более щадящим образом и поддерживать стабильный уровень антибактериального вещества в организме пациента в течение суток или даже недели», — рассказал инженер-исследователь лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ Алексей Дорохин.