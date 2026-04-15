В Красноярске ищут подрядчика для обновления сквера Энтузиастов

В Красноярске объявили торги на выбор подрядчика для благоустройства сквера Энтузиастов. Работы проведут в рамках подготовки к 400-летию города. Проект предусматривает обновление двух ключевых зон — детской площадки и территории для выгула собак. Существующее игровое оборудование демонтируют и заменят на современное, рассчитанное на детей разных возрастов: для малышей установят качели, песочницу с навесом и невысокие игровые элементы, а для детей постарше — комплексы с башнями, канатами и горками. Вокруг всех горок и качелей специалисты уложат травмобезопасное резиновое покрытие. [caption id= «attachment_364545» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Впервые в сквере появится отдельная площадка для собак. Здесь разместят тренировочные снаряды, установят скамейки для владельцев и дог-бокс. Территорию оградят двухметровым забором, чтобы обеспечить безопасность и исключить выход животных за пределы зоны. В мэрии уточнили, что все работы планируют завершить летом. Напомним, что жители юга и севера края выбрали более 80 общественных пространств для благоустройства.